Monastero trappista. Si vota la variante: "Ma va contro la legge"

La variante per il monastero trappista rischia di essere annullata dalla Regione? Sì per gli ex sindaci Cesare Carnaroli e Francesco Baldarelli (Fano Ribella) e il socialista Tiziano Busca. No per l’assessore regionale Stefano Aguzzi. Vediamo perché. Questa sera nel consiglio comunale di Fano approderà la variante per la costruzione, sulle colline di Monte Giove-Prelato, del monastero dei frati Trappisti. Carnaroli, Baldarelli (Fano Ribella) e il socialista Busca denunciano che l’approvazione della variante sarebbe in contrasto con la nuova legge urbanistica regionale e, perciò, invitano i consiglieri comunali alla riflessione. In realtà la nuova legge urbanistica, quando entrerà in vigore, "farà salve le varianti già adottate – spiega l’assessore regionale Stefano Aguzzi – e le varianti economiche". In sostanza le varianti in aree agricole (com’è quella del monastero trappista) con la nuova legge urbanistica regionale non saranno più possibili o meglio ’dovranno essere motivate’ e dovranno passare al vaglio di una conferenza dei servizi. Da qui l’urgenza dell’Amministrazione comunale di portarla questa sera in consiglio comunale. Solo se saltasse, infatti, l’amministrazione rischierebbe di allungare i tempi oltre il 21 novembre, quando ormai la legge sarà stata approvata. Anche se per Carnaroli, Baldarelli e Busca, comunque, i tempi per l’adozione definitiva non ci sono.

"Il 21 novembre – ricordano – il consiglio regionale delle Marche (sessione già calendarizzata) approverà la nuova legge regionale urbanistica. Da quel momento entreranno in vigore nuove norme che ‘sospendono’ sostanzialmente i Prg di tutti i Comuni marchigiani e altre procedure, varianti comprese, riguardanti la programmazione del territorio. Infatti dal 21 novembre i Comuni insieme alla Regione e alle Province saranno impegnati ad adeguare i propri strumenti urbanistici alla nuova legge regionale". E ancora: "Ci chiediamo, facendo fatica a capire, perché tanta insistenza nell’approvare la variante trappista quando da oggi 25 settembre, contando 30 giorni per il deposito degli atti e altri 30 giorni per presentare le osservazioni, l’approvazione definitiva della variante avverrà’ sicuramente dopo il 21 novembre. I consiglieri comunali devono sapere che voteranno un atto predisposto con le vecchie norme ma in presenza di una nuova legge (vigente) che proprio all’ articolo 1 stabilisce la tutela e la valorizzazione del territorio, del paesaggio, del patrimonio culturale e del tessuto edilizio storico, il contrasto del consumo di suolo, garantisce un elevato livello di protezione dell’ambiente e promuove lo sviluppo sostenibile".

an. mar.