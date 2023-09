Mondavio aderisce alla "strategia rifiuti zero 2030"

Il Comune di Mondavio ha deliberato l’adesione alla ‘Strategia internazionale rifiuti zero 2030’, risultando in ciò, il primo ente locale della Provincia di Pesaro e Urbino. Il consigliere comunale e coordinatore del gruppo ‘EcoVolontari di Mondavio’ Sauro Bigelli, spiega che "la Strategia ha come indirizzo quello di attribuire alla nostra comunità nuovi stili di vita e nuovi modelli di sviluppo incentrati sul cittadino, con vantaggi economici e sociali, fissando un arco temporale di 7 anni, dal 2023 al 2030". Lo stesso Bigelli evidenzia che "il progetto, nell’ambito di un percorso virtuoso, propone di andare oltre il riciclo, creando sistemi che impediscano prima di tutto la produzione di rifiuti, implementando buone pratiche e strategie mirate alla riduzione e al riuso. Il tutto, abbattendo sensibilmente i rifiuti indifferenziati e aumentando la quantità e la qualità della raccolta differenziata che si trasforma, così, in una ‘miniera urbana’".

Nella delibera di adesione alla strategia si propone, tra l’altro, di intraprendere il percorso verso il traguardo dei ‘Rifiuti Zero’ stabilendo il "raggiungimento dell’85% di raccolta differenziata per il 2030 e di istituire appena possibile un sistema tariffario che tenga in conto, almeno in parte, nei vincoli previsti dalla normativa di settore, dell’effettiva quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche".

