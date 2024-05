Mondavio al centro fra arte, poesia e tradizioni gastronomiche

Dal 20 al 26 maggio è il Comune di Mondavio il nuovo protagonista di ‘50x50: Capitali al quadrato’, progetto simbolo di Pesaro 2024. Il programma, dal titolo "Mondavio tra cultura e paesaggio" propone una ricca serie di attività tra arte, poesia, danza e tradizioni gastronomiche.

Lunedì 20 alle 18, nel Chiostro francescano, inaugurazione della settimana e cerimonia di assegnazione del riconoscimento De.C.O. ai Tacconi di Mondavio.

Martedì 21 laboratori artistico-didattici coi ragazzi della scuola secondaria di 1° grado a cura della ProArt. Alle 18 inaugurazione via degli artisti con installazioni scultoree realizzate da artisti della ProArt. A seguire lettura di poesie. Alle 19, Bar La Palomba, "Cosa c’è DOP, informati con gusto", alla scoperta del nostro capitale enogastronomico. Conduce Otello Renzi. Info 0721-97105. Mercoledì 22, dalle 9 alle 12, tornano i laboratori artistico didattici coi ragazzi della scuola secondaria di 1° grado a cura di ProArt. Giovedì 23 alle 18 nel Chiostro francescano presentazione del libro "Pinky in Vespa" di Massimo Conti, un viaggio on the road psichedelico e ricco di suggestioni oniriche, un’avventura su due ruote tra sogno e realtà. L’autore dialogherà con il bibliotecario Fabio Aiudi. Alle 18.30, Bar il Duca "Cosa c’è DOP, informati con gusto". Conduce Raffaele Papi. Info 334-3781306. Veneerdì 24

alle 18, Rocca Roveresca – Animazione e degustazione a tema Rinascimentale a cura del gruppo storico di Mondavio. Info 338-6226543 (Maurizio).

Sabato 25, via Bramante, esposizione artistica. Dipinti e sculture in via Bramante, insieme ai lavori realizzati dagli studenti. Alle 17.30, Piazza della Rovere lo spettacolo "Danzando memorie sul mare", a cura di Hangartfest e Stefano Mazzotta, ZeroGrammi. Domenica 26, Borgo di Sant’Andrea di Suasa, "Parole di Mezzeria", iniziativa dedicata alla valorizzazione del paesaggio con declinazioni poetiche e letterarie. Alle 18.30 lo spettaclo "L’altra Opera – Giuseppe Verdi Agricoltore". A seguire cena organizzata dall’Associazione ProSuasa.