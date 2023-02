Mondavio, conferma aliquote Irpef e Imu

Il sindaco di Mondavio Zenobi (foto) ha convocato per lunedì sera alle 21,15 la seduta del consiglio in cui si dovrà votare per l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025. Dopo le comunicazioni del primo cittadino e l’analisi del regolamento istitutivo della De.C.O. (denominazione comunale), i lavori del civico consesso proseguiranno con la conferma delle aliquote dell’addizionale Irpef e dell’Imu e l’aggiornamento del Dup, il documento unico di programmazione triennale. A seguire l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025.