Mondavio, cosa fare per avere le agevolazioni della Tari

Il Comune di Mondavio ha pubblicato l’avviso per accedere alle agevolazioni sulla Tari, la tassa sui rifiuti. L’avviso riguarda le famiglie a basso reddito: i nuclei fino a 4 componenti, con un Isee sino a 9mila euro; e quelli con 5 o più membri con un Isee massimo di 14mila euro. La domanda per ottenere l’agevolazione va inoltrata all’ufficio servizi sociali del Comune entro il 14 marzo 2025, allegando l’attestazione Isee e la fotocopia del documento di identità del richiedente. Per info. ci si può rivolgere all’assistente sociale chiamando lo 0721.97101, interno 2. Per le famiglie fino a 4 componenti, l’agevolazione è di 150 euro per un Isee sino a 7.500 euro e di 100 per i nuclei con Isee da 7.5001 a 9.000 euro. Per le famiglie con 5 o più componenti, l’esonero è di 200 euro per i redditi Isee fino a 12mila euro e di 150 per quelli compresi tra 12.001 e 14mila.