Mondavio e Pergola in evidenza al salone del tempo libero

Mondavio e Pergola sono state tra le località preferite dai tanti visitatori di ‘Liberamente’, il Salone del tempo libero, del divertimento, dello sport e della vita all’aria aperta, tenutosi a Bologna Fiere nei giorni scorsi, al quale ha partecipato con un proprio stand Confcommercio Marche Nord’, per promuovere l’’Itinerario della Bellezza nella provincia di Pesaro Urbino’ e tutti i progetti creati per valorizzare turisticamente il territorio. "Non avevamo mai partecipato a questo salone – evidenzia Amerigo Varotti (foto), direttore generale di Confcommercio –, che si è rivelato non solo molto frequentato in tutte le tre giornate, ma estremamente adatto a chi, come noi, aveva come obiettivo quello di promuovere un territorio, esperienze ed emozioni. L’’Itinerario della Bellezza’, l’’Itinerario Archeologico’, l’’Itinerario dei Teatri storici’ e quello del ‘Mototurismo’ sono andati letteralmente a ruba, richiesti da viaggiatori che amano il turismo sostenibile, i borghi, l’enogastronomia e un turismo balneare ‘diverso’ da quello di massa". Varotti aggiunge: "Pergola, Mondavio, Cagli, Fossombrone e Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura sono stati i cluster preferiti dai viaggiatori che si sono fermati al nostro stand per avere informazioni". "Senz’altro una fiera da riproporre e a cui partecipare anche l’anno prossimo – prosegue Varotti -, considerato che grande interesse ha suscitato pure il ‘Bacalà Fest’ e i suoi appuntamenti gastronomici che fino al 30 marzo coinvolgeranno 20 ristoranti di cui 15 della nostra provincia". Al Salone bolognese ha partecipato anche la vicepresidente dell’Associazione Ristoratori, Adele Cerisoli.

s.fr.