Mondavio, ecovolontari in campo per la settimana di riduzione rifiuti

In occasione della ‘SERR 2023’ (Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti), da domani al 26 novembre gli ‘EcoVolontari’ di Mondavio metteranno in campo ben 3 azioni. La prima, domattina dalle 9,30 alle 12,30, sarà la raccolta dei piccoli Raee, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il punto di raccolta sarà allestito a San Michele al Fiume nel piazzale ‘Caduti di Nassiriya’. La seconda azione è in programma per lunedì con l’apertura del punto ‘RivestiAMO’ realizzato in un locale dell’oratorio della parrocchia ‘Regina della Pace’ di San Michele al Fiume, dove dalle 18,30 alle 19,30 si possono portare abiti, coperte, lenzuola, tovaglie e asciugamani usati, in buono stato, in maniera che possano avere una seconda vita. La terza iniziativa del gruppo ‘EcoVolontari’ per la SERR si terrà mercoledì 22 novembre e si intitolerà ‘gli eco-bimbi non vanno in letargo’. Si tratta di un mattinata ecologica di sensibilizzazione e raccolta dei rifiuti insieme ai bambini delle cinque classi della scuola primaria di San Michele.

"Lo slogan della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti – evidenzia Sauro Bigelli, consigliere comunale di Mondavio e coordinatore degli ‘EcoVolentari’ - è rappresentato dalle tre ‘R’: riduzione, riuso e riciclo; con la riduzione dei rifiuti che deve essere sempre la priorità. Alle 3 ‘R’ si aggiungono, poi, le azioni di rimozione dei rifiuti abbandonati".

s.fr.