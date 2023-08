Mondavio, in arrivo le telecamere ‘intelligenti’ che leggono le targhe

"Arrivano le telecamere “intelligenti“, dotate di dispositivo per la lettura delle targhe, nel territorio di Mondavio". Lo rivela il sindaco Mirco Zenobi: "Abbiamo ottenuto un contributo di 46mila euro attraverso un bando del Ministero dell’Interno per l’installazione di varchi stradali con questo dispositivo e con un cofinanziamento di 20mila euro dal nostro bilancio riusciremo a realizzarne tre. Da oggi abbiamo una novantina di giorni per appaltare i lavori, che saranno eseguiti entro la prossima primavera".

Sui tre varchi che verranno sottoposti all’occhio di queste telecamere particolarmente performanti, il primo cittadino puntualizza: "Uno sarà realizzato lungo la Statale 424 Della Valcesano nella frazione di San Filippo al Fiume per controllare ingressi e uscite sul lato mare del nostro territorio; uno, sempre lungo la 424 in località Pianaccio, per monitorare il transito sul lato monte; e un terzo sulla Strada Provinciale Dell’Acqua Santa ai confini con il territorio di Corinaldo segnato dal fiume Cesano. Al momento non abbiamo preso in considerazione la linea di demarcazione tra il nostro capoluogo e Orciano di Terre Roveresche perché nelle vicinanze c’è un analogo dispositivo di quest’ultimo Comune e per la sicurezza di tutti è importante realizzare una sinergia tra i territori".

Con lo stesso progetto che andrà a gara nei prossimi mesi è prevista anche l’installazione di un apparato di videosorveglianza in prossimità di piazza Ungaretti, nella frazione di San Michele al Fiume: "Si tratterà di una telecamera senza lettore targhe puntata sulla piazza e sul relativo incrocio stradale – riprende Zenobi –, che pur non interagendo col sistema legato in tempo reale con le forze dell’ordine contribuirà a potenziare la sicurezza. Obiettivo che abbiamo già in parte perseguito l’anno scorso con l’installazione di tre impianti di videosorveglianza in corrispondenza delle isole ecologiche delle frazioni di Sant’Andrea di Suasa, di San Michele al Fiume e del capoluogo, per un investimento di 15mila euro". Tornando ai tre varchi con lettore targhe che saranno messi a bando entro i prossimi 90 giorni, va rimarcato che si tratta di dispositivi in grado di segnalare in tempo reale alle forze dell’ordine se è transitata un’auto rubata, oppure priva di assicurazione o revisione, o “attenzionata“ per altre ragioni di pubblica sicurezza. E il fatto che la loro presenza è in crescita nei vari territori è sicuramente di aiuto alle forze dell’ordine e al loro straordinario lavoro di prevenzione e contrasto ai fenomeni criminosi, nonostante, spesso, debbano fare i conti con la carenza di personale.

Sandro Franceschetti