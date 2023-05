Mondavio lancia la "Festa dell’ambiente"

Un’intera giornata dedicata al nostro pianeta e alla promozione delle pratiche necessarie per tutelarlo. E’ la ‘Festa dell’Ambiente’ organizzata per domenica prossima, 4 giugno, dall’amministrazione comunale di Mondavio con il patrocinio e la compartecipazione del Consiglio Regionale e la collaborazione dell’associazione ‘Eco-Fatto’ di Sant’Ippolito e degli ‘EcoVolontari’ di Mondavio. Un evento che prevede un mercato biologico, un convegno, laboratori didattici, spettacoli, musica, giochi, letture, street food e altro ancora, dal mattino alla sera, con un unico grande protagonista: l’ambiente.

"Il giorno successivo, il 5 giugno, sarà proprio la Giornata Mondiale dell’Ambiente – evidenzia l’assessore comunale Alice Bonifazi, organizzatrice dell’evento insieme a Sauro Bigelli, consigliere comunale e coordinatore degli ‘EcoVolontari’ e Massimiliano Martini di ‘Eco-Fatto’ – e abbiamo voluto ideare questa festa con l’auspicio che possa diventare un prezioso momento di riflessione e condivisione con le associazioni e con tutta la cittadinanza. Un modo per approfondire le tematiche ambientali, informarsi e divertirsi, per mettere in circolo le buone pratiche".

La giornata coinvolgerà le scuole e anche professionisti, associazioni ed enti che hanno a cuore la tematica ambientale: "Alle 10 – riprende Bonifazi – in sala consiliare si terrà il convegno ‘Prendiamoci cura del nostro pianeta’ al quale parteciperanno ospiti di spessore, come Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Europe e vincitore del Goldman Environmental Prize 2013, che sarà autore dell’intervento ‘Rivoluzione ecologica, siamo al bivio’; il dottor Giovanni Battista Girolomoni, che ci parlerà del ‘Sogno di Gino, perché il cibo biologico’; e il coordinatore nazionale dell’Associazione Comuni Virtuosi, Marco Boschini, che interverrà sul tema ‘Le scelte dei comuni, le scelte della comunità’". Alle 12 cerimonia di consegna della Costituzione ai 18enni, con l’intervento dell’avvocato Enrica Pederzoli, e dalle 15 giochi, spettacoli, laboratori, degustazioni e lo ‘swap day riusami e scambiami, abiti e oggetti in cerca di una seconda possibilità’. Nel borgo saranno esposti i lavori dei progetti legati alla tematica ambientale dei bambini delle scuole primarie e nel piazzale della Rocca, dal mattino, esposizione e vendita di prodotti del territorio a cura del Distretto Bio Terre Marchigiane.

Sandro Franceschetti