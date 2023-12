Mondavio non aumenta tasse e tariffe. Investimenti su strade e politica green

Nessun aumento della tassazione e neppure delle tariffe dei servizi a domanda individuale, tranne la retta dell’asilo nido, nel bilancio di previsione che il Comune di Mondavio approverà nella seduta di consiglio convocata dal sindaco Mirco Zenobi (foto) per martedì prossimo (19 dicembre) alle 21,15. "Nonostante diversi tagli nei confronti degli enti locali effettuati dal Governo centrale, le spese energetiche che rimangono alte e l’elevata inflazione – sottolinea il primo cittadino -, facendo un grosso sforzo, siamo riusciti a mantenere invariata la tassazione (Tari, Imu e addizionale Irpef) e anche le tariffe dei servizi a domanda individuale, come trasporto e mensa scolastica. L’unico ritocco riguarderà la retta per la frequenza dell’asilo nido comunale, che dal primo gennaio sarà di 10 euro mensili in più". Sul piano degli investimenti Zenobi aggiunge: "Con le risorse proprie del Comune i principali interventi previsti riguarderanno l’efficientamento energetico e la manutenzione stradale".