Mondavio, raccolti 5 quintali di rifiuti elettrici

Nuova iniziativa degli ‘Ecovolontari’ di Mondavio, nell’ultimo weekend. Il gruppo, coordinato dal consigliere Sauro Bigelli, si è occupato della quinta raccolta RAEE (i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), allestendo un punto specifico in via San Francesco, davanti alla scuola dell’infanzia. Nel quale tantissimi cittadini hanno portato oltre 5 quintali di attrezzature ormai obsolete, ma che hanno al loro interno materiali che vanno recuperati per evitare siano dispersi nell’ambiente.