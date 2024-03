Mondo dell’arte in lutto per la morte di Tilde Petraglia

È morta venerdì la storica direttrice amministrativa della Galleria Nazionale delle Marche Clorinda Petraglia. Per tutti semplicemente Tilde, di origine napoletana, svolse la propria carriera interamente a Urbino, principalmente all’ex Soprintendenza ai beni storici e artistici, passando poi alla Galleria quando l’ente urbinate è stato soppresso dalla riforma Franceschini.

Petraglia, dopo la laurea vinse un concorso poco più che ventenne e venne assunta, sotto la direzione del soprintendente Dante Bernini, ad Urbino. Era il 1977: da quel momento non si spostò più, vivendo in uno dei tre appartamenti interni al palazzo ducale che l’ente mette a disposizione dei dipendenti forestieri. "Una vita dedicata al lavoro – ricordano alcuni colleghi – che svolgeva con passione, precisione e competenza. È stata il punto di riferimento dell’ente e di tutto il personale fino alla pensione, e anche oltre, visto che ha collaborato per altri due anni come consente la legge. Ha gestito il passaggio da Soprintendenza a Galleria, vivendo tutti i periodi (Dal Poggetto, Mochi Onori, Cicinelli, Garibaldi, Valazzi) fino all’arrivo del primo direttore Aufreiter. Era autorevole e si faceva rispettare".

Costanti i suoi rapporti col Ministero, per i quali, nell’era pre-internet, viaggiava spesso fino a Roma per affrontare questioni e sbrigare pratiche. Non era sposata e dopo la pensione, giunta nel 2018, ha lasciato l’appartamento a palazzo ma è rimasta a vivere a Urbino, perché le sue amicizie erano ormai nella città ducale, come ricorda una di loro, la ex funzionaria Claudia Caldari: "Abbiamo condiviso più di 40 anni di vita lavorativa. Di lei tutti ricordiamo che partecipava alle inaugurazioni e alle varie conferenze, ma al termine diceva sempre con autoironia: “Sono venuta, ma tanto io non capisco niente di storia dell’arte“. Quando le facevamo notare che dopo tanti decenni, qualcosa doveva ormai sapere, lei sconsolata diceva sempre di no. Del resto le sue mansioni erano prettamente amministrative. Era davvero molto legata a Urbino, al suo clima, alle persone, alla sua vita". Petraglia ebbe anche per alcuni anni l’insegnamento di Legislazione dei beni culturali all’università. A fine gennaio, la scoperta di una rapida malattia che l’ha vista spegnersi a Napoli l’altro ieri.

Giovanni Volponi