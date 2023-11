Mondo digitale: la "Manzoni" vince 2500 euro

La scuola media Manzoni ha vinto un concorso indetto dal gruppo Hera che controlla Marche Multiservizi. La scuola ha vinto l’edizione di quest’anno di "Digi e Lode" che verte sostanzialmente sui comportamenti virtuosi dei clienti del gruppo bolognese con la promozione della digitalizzazione delle scuole. All’istituto Manzoni vanno 2500 euro da spendere in attrezzature digitali. La premiazione è avvenuta ieri mattina (foto) e partecipavano a questa iniziative le scuole non solo delle Marche ma an che dell’Abruzzo.

I soldi ricevuti serviranno per acquistare monitor touch, lavagne interattive multimediali, videoproiettori, notebook, tablet, webcam, stampanti 3D, microscopi elettronici. Oppure strumenti ludici per apprendere, come mappamondi digitali, o sistemi per il coding. Il tutto a discrezionalità degli insegnanti. A decretare i vincitori di questo concorso sono gli stessi clienti Hera che attraverso i punteggi decidono la classifica. Nella sostanza un invito anche alla clientela alla modernizzazione controllando online i consumi, l’autolettura digitale dei consumi, la domiciliazione bancaria e via dicendo.