Mondo nuovo? Quello neoliberale. D’Eramo e Farina a confronto

Domani appuntamento sul tema “Il mondo nuovo? Il mondo neoliberale“ alle 17 nella sede di Scienze Politiche, aula 1, piazza Gherardi 6, per un incontro con Marco D’Eramo, scrittore e giornalista, che sarà introdotto da Fatima Farina dell’Università di Urbino. "Negli ultimi trent’anni il trionfo neoliberale che ha accompagnato la fine delle grandi narrazioni del ‘900 – dicono gli organizzatori, ovvero la sede urbinate dell’Istituto Gramsci Marche – ha spazzato via ogni freno all’espansione illimitata del dominio del capitale approdato anche attraverso la comunicazione digitale e l’uso delle piattaforme a una sostanziale incompatibilità con la democrazia politica contestuale a un impoverimento generalizzato di larghe masse prefigurante quasi nuove forme di feudalesimo e ritorno del rischio permanente di violenze e di guerre. Nel XXI secolo è mancata un’alternativa reale a questo stato di cose in radicale contrapposizione alla nuova organizzazione capitalistica (e oligarchica)" e per questo si penserà a una "possibile ricerca di un nuovo socialismo ripensato con il contributo decisivo delle donne e con la sensibilità ecologica delle giovani generazioni".