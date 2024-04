Mondolfo, 14 itinerari per sognare

Si chiama ‘Bike and Walk’ il progetto che ha portato alla realizzazione di 14 percorsi ciclopedonali fra Marotta e Mondolfo, per offrire a tutti l’opportunità di esplorare luoghi storici e paesaggi del territorio, scegliendo l’itinerario più adatto al proprio livello di preparazione fisica e anche alla voglia di avventura. Il progetto, nato dalla sinergia tra l’amministrazione comunale, l’Asd Caraffa Sport e l’Avis Mondolfo Bikers, è stato presentato dal sindaco Nicola Barbieri insieme all’assessore allo sport Raffaele Tinti, a Daniele Bartolacci, presidente del Mondolfo Bikers, e a Davide Chiacchiarini del Caraffa Sport, quest’ultimo ideatore dell’iniziativa. L’obiettivo è quello di valorizzare il territorio e promuovere allo stesso tempo uno stile di vita attivo e sostenibile.

Grazie a una mappa dettagliata e a un’apposita segnaletica (che riporta la distanza, il tempo di percorrenza a piedi, il dislivello, il grado di difficoltà, il punto di partenza e quello di arrivo) ognuno potrà godere di piacevoli passeggiate o avventure in bicicletta, potendo scegliere, come detto, fra 14 diversi itinerari, che sono sia urbani, sia immersi nel verde. Ci sono, ad esempio, il pianeggiante ‘Percorso dei Mosaici’ di 3,7 chilometri a Marotta, che va da Piazza dell’Unificazione alla foce del Cesano e consente di ammirare gli originali mosaici realizzati e installati sui muretti del lungomare dagli artisti dell’associazione culturale ‘Chiaro Scuro’; il ‘Percorso dal mare al borgo’ di 6,4 chilometri con un dislivello di 103 metri che da Marotta arriva al centro di Mondolfo; oppure il ‘Percorso fiume Cesano’, di 7 chilometri e 300 metri.

Una varietà di proposte che permette a persone di tutte le età di fruire dei meravigliosi sentieri che si snodano tra mare e colline, immergendosi in un’esperienza interessante e rigenerante. E il progetto è un work in progress, vista la volontà di arricchirlo in tempi brevi con nuovi tracciati e di integrare quelli già esistenti con cartelli che contengano anche cenni storici e curiosità sulle diverse zone attraversate. Barbieri e Tinti hanno ringraziato le due associazioni sportive coinvolte nell’iniziativa, che "permetterà a cittadini e visitatori di godersi appieno le bellezze paesaggistiche del territorio, con una salutare immersione nel verde delle nostre incantevoli campagne, nel borgo storico di Mondolfo e nel lungomare di Marotta.

Sandro Franceschetti