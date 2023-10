Mondolfo: 73esima Giornata per Vittime Incidenti Lavoro - Calano Morti, Crescono Malattie Professionali

Partecipata la celebrazione della 73esima Giornata per le Vittime degli incidenti sul lavoro tenutasi domenica a Mondolfo su iniziativa dell’Anmil Pesaro-Urbino. Accanto ai vertici della sezione provinciale dell’Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro, guidati dal presidente Francesco Mazzacchera, erano presenti tra gli altri l’assessore regionale Stefano Aguzzi e il sindaco Nicola Babrbieri. "Ringrazio Anmil per aver scelto Mondolfo come sede di questa iniziativa che rappresenta un momento di riflessione e impegno per tutta la comunità – ha detto il primo cittadino -. Il territorio di Mondolfo e Marotta è una realtà particolarmente vocata al mondo del lavoro, che comprende diversi stabilimenti e insediamenti produttivi riconosciuti come eccellenze in diversi settori. Un contesto, quindi, che rende ancor più importante una manifestazione che pone al centro la sicurezza sul posto di lavoro. Credo che ci sia bisogno di un grande lavoro di squadra tra istituzioni, associazioni, sindacati e mondo del lavoro nel promuovere la consapevolezza e la cultura della prevenzione". In effetti, come ribadito domenica, nel periodo gennaio-luglio, dal 2022 al 2023, nella nostra provincia gli infortuni sul lavoro sono diminuiti da 2.630 a 2.410 (-8,36%) e i morti da 7 a 4. Purtroppo in crescita, invece, le malattie professionali (+6,18%).

s.fr.