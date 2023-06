Mondolfo al lavoro: la guardia medica riconquista l’avamposto

Prosegue il lavoro all’interno dell’Azienda Sanitaria Territoriale per incrementare la copertura del servizio di guardia medica a Mondolfo, che, in base alle ultimissime notizie, in questo mese di giugno, oltre che nei turni diurni della domenica sarà attiva anche in quelli giornalieri del sabato, a partire da oggi. Turni che prevedono la presenza del medico della continuità assistenziale dalle 10 alle 20. A comunicare questa positiva novità all’amministrazione comunale è stato ieri il direttore del Distretto di Fano, dottor Giovanni Guidi, che è riuscito ad ottenere la disponibilità da parte di un medico per i turni diurni di oggi, del 17 e del 24. Certo, c’è ancora l’enorme lacuna dell’assenza del dottore in tutti i turni della notte, non solo nei weekend, ma anche nei giorni feriali, ma lo sforzo sembra essere massimo per trovare una soluzione compatibile con l’ormai cronica insufficienza di medici.

Al riguardo, il sindaco Nicola Barbieri sottolinea: "Si registra un miglioramento rispetto a quanto previsto solo due giorni fa e questo è senz’altro positivo. Ma serve un’ulteriore implementazione del servizio e, al contempo, una sua programmazione a più lungo termine che garantisca maggiori certezze agli utenti e anche una maggiore continuità. Da parte nostra, come amministrazione, continueremo a ribadire questo concetto sia nei confronti dei responsabili Ast che dei vertici regionali".

s.fr.