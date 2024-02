Mondolfo, decolla la rassegna ’Come un libro all’aperto’

Decollerà stasera alle ore 21, al salone Aurora del complesso monumentale di Sant’Agostino, a Mondolfo, con l’autore Lorenzo Marone (foto) e il suo libro ‘Sono tornato per te’, l’edizione 2024 della rassegna letteraria ‘Come un libro all’aperto’. Un prologo al grosso degli appuntamenti della kermesse che si terranno tra il 19 e il 23 giungo e dal 4 al 6 luglio. Con due novità fuori sede per questa fase iniziale: dopo l’appuntamento odierno a Mondolfo, la rassegna e Marone saranno protagonisti anche alla libreria Fogola di Ancona (domani alle 18) e alla Libreria Piceno di Ascoli (domenica alle 11,30). Il tutto con i patrocini dei rispettivi comuni e, come di consueto, quello della Regione Marche. Come detto, il protagonista di questi primi eventi sarà Lorenzo Marone, scrittore di grande talento, noto per la sua capacità di tessere storie coinvolgenti e toccanti. Con uno stile narrativo unico, ha già conquistato il cuore di numerosi lettori con opere premiate come ‘La tentazione di essere felici’, ‘La tristezza ha il sonno leggero’, ‘Magari domani resto’ e molte altre.

"La sua sensibilità nell’esplorare le sfumature dell’animo umano – sottolineano gli organizzatori di ‘Come un libro all’’aperto’ guidati dal consigliere con delega alla cultura Even Mattioli - rende ogni sua opera un’esperienza letteraria straordinaria, tanto che i suoi libri sono tradotti in 17 paesi". In ‘Sono tornato per te’ (Einaudi), Marone regala una storia intensa di amore, rinascita e speranza. Il protagonista, con il suo viaggio emotivo, invita a riflettere sulle seconde occasioni che la vita offre e sulle relazioni che definiscono chi siamo.

s.fr.