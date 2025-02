Mondolfo di misura. Maior su tutte le furie

MAIOR0ATLETICO MONDOLFO1

MAIOR: Maramonti, Rosetti, Antinori, Fossa A. (45’ st Sbrega), Ordonselli D., Sannipoli, Mainardi (32’ st Damiani), Pagnoni (44’ st Lila), Esposito (29’ st Menconi), Cecchini, Cinotti. All. Rondina.

ATL. MONDOLFO: Michelizzi, Nicolini, Pacenti, Rossini, Bombagioni, Gregorini, Giri, Marconi, Orciani (32’ st Spaccazzocchi), Messina, Pompei (6’ st Tinti). All. Castignani.

Arbitro: Fermani di Jesi

Rete: 39’ st Bombagioni

Note: espulso Antinori al 19’ st per doppia ammonizione.

In quel di Villanova con un discreto pubblico, il Mondolfo difende la vetta appena conquistata nella passata giornata. Incontro con poche occasioni in cui le difese la fanno da padrone. Partita che si infiamma al 32’ quando i locali invocano un evidente calcio di rigore: Cinotti calcia dal limite e Bombagioni respinge con il braccio alto, solo per il direttore di gara è tutto regolare. Sul finale della prima frazione ci prova Rossini con un tiro dalla distanza, Maramonti respinge in angolo. La ripresa è sulla falsariga del primo tempo, ma cambia improvvisamente al 19’ quando il direttore di gara decide di estrarre il secondo cartellino giallo ai danni di Antinori per proteste mentre si trovava in barriera a difendere un calcio di punizione. Scelta che scatena l’ira della squadra locale.

Da quel momento gli ospiti prendono coraggio e provano ad alzare i ritmi senza creare però nitide occasioni. L’equilibrio si sblocca al 39’ quando il direttore di gara inverte una punizione a favore del Mondolfo. Marconi calcia in area, la palla viene sfiorata da Bombagioni e finisce in rete per il vantaggio ospite. Nel finale la Maior ci prova ad agguantare il pari con un tiro di Rosetti, che viene però bloccato da Michelizzi.