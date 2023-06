Mondolfo, Donna truffata da presunto avvocato per "cauzione" figlio

"Sono un avvocato, suo figlio ha tamponato un’auto, mi dia 2600 euro di cauzione o finisce in carcere". Quando la voce al telefono le ha prospettato quel pericolo, lei non ci ha pensato su due volte. Ha racimolato tutti i soldi che aveva, 150 euro, ma non sufficienti a raggiungere la cifra richiesta. Così è corsa in camera e ha tirato fuori tutti i suoi gioielli. Alla fine, aveva messo insieme un tesoretto del valore di circa 4mila euro. Quello che avrebbe salvato il figlio dalla galera. E che ha consegnato nelle mani di quell’avvocato arrivato poco dopo a casa sua, a riscuotere la cauzione. Peccato che lui non fosse un legale e il figlio non avesse avuto alcun incidente. Tutto inventato. Ma la truffa era vera. A cadere nella trappola una 68enne di Mondolfo, la quale ha denunciato l’accaduto. E ora a processo davanti al gup si trova il presunto truffatore, un napoletano di 62 anni.

e. ros.