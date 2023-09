Mondolfo, dopo 4 anni e 3 milioni pronta a riaprire la Media ’Fermi’

Dopo quattro anni è in arrivo il grande giorno. Sabato mattina alle 10 si terrà la cerimonia di inaugurazione dei lavori di adeguamento sismico della scuola secondaria di primo grado ‘Enrico Fermi’ di Mondolfo, rimasta off-limits per studenti, insegnanti e personale Ata dal settembre 2019 fino ad oggi. Quattro anni nei quali gli alunni sono stati trasferiti nello stabile della vicina elementare ‘Moretti’.

Ma ora non è più necessario: al termine di un intervento di oltre 3milioni di euro finanziato in massima parte dal Miur, i ragazzini del capoluogo e i loro docenti hanno di nuovo a disposizione il proprio plesso, e il 13 settembre, al suono della prima campanella dell’anno scolastico 2023-2024, faranno il loro ingresso in un edificio con i più alti standard di sicurezza, moderno e con ambienti altamente salubri. Insomma, la comunità mondolfese, perché quando si parla di studenti non va mai dimenticato che ci sono dietro le famiglie, si riappropria di una struttura importante, finalmente sicura e accogliente per gli alunni e l’intero personale.

"I lavori – hanno recentemente evidenziato il sindaco Nicola Barbieri e l’assessore ai lavori pubblici Filomena Tiritiello, che hanno costantemente seguito l’evolversi del cantiere – sono consistiti, oltre nell’indispensabile adeguamento sismico della struttura, anche nel suo efficientamento energetico, nell’abbattimento delle barriere architettoniche e nell’installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata, che consentiranno di migliorare l’’igiene’ dell’aria negli spazi didattici e di evitare sprechi di energia termica". Inoltre, sono stati ottimizzati gli ambienti della ludoteca comunale ed è stata predisposta una grande sala che servirà come aula magna e potrà essere utilizzata anche dalla comunità esterna. Gli interventi hanno riguardato tutti e tre i settori del complesso scolastico. A partire dal blocco ‘A’, di 1.500 metri quadrati, che ospita l’ingresso, tutte le aule e la sede della ludoteca; per proseguire con il blocco ‘B’, di circa 1.000 metri, dove sono ubicati gli uffici; e il blocco ‘C’, di 317 m.q., in cui c’è la palestra.

Altra ottima notizia sul fronte scuola è che martedì prossimo saranno inaugurati anche i 180mila euro di lavori eseguiti durante l’estate alla primaria ‘Campus’ di Marotta, dove è stata realizzata una nuova pavimentazione e sono state ritinteggiate tutte le pareti.

Sandro Franceschetti