Mondolfo ecologica: differenziata all’80%

Dati eccellenti per il porta a porta spinto decollato a Mondolfo e Marotta nel gennaio 2022, in sostituzione di un sistema misto che prevedeva il conferimento di alcune tipologie (plastica, metalli, vetro e sfalci) nei contenitori stradali. "La raccolta differenziata del 2022 ha sfiorato l’80%, attestandosi esattamente al 79,92 – evidenziano il sindaco Nicola Barbieri e l’assessore alle politiche ambientali Filomena Tiritiello -. Numeri addirittura in crescita rispetto all’anno precedente, quando toccammo il 79,7%, e non era affatto scontato, perché di solito quando si cambiano le modalità del servizio occorre un periodo di assestamento e ci può stare una flessione. Invece siamo andati benissimo, come dimostrano altri due parametri di grande importanza: il calo dal 2021 al 2022 della quantità totale del secco residuo che finisce in discarica, passato da 1.649.900 chilogrammi a 1.539.060 (-6,7%); e la diminuzione dei rifiuti complessivi prodotti da ciascun cittadino, che da una media di 559 chili si sono attestati a 524".

I due amministratori sottolineano anche un incremento costante della raccolta differenziata dal loro insediamento in avanti: "Siamo passati dal 71,94% del 2016 al 78,36 del 2019, fino al 79,92% del 2022, migliorando progressivamente e attestandoci negli ultimi tre anni sempre attorno all’80%, a fronte di una media provinciale al 2021 del 73,81% e regionale del 72,20". I meriti di questo successo, secondo Barbieri e Tiritiello, sono prima di tutto dei cittadini: "Se ciò è stato possibile, vanno ringraziate, in primis le famiglie e le attività, che hanno seguito con attenzione e responsabilità le nuove procedure; e poi l’azienda ‘Onofaro’, che si è aggiudicata la gara per la gestione dell’igiene urbana e sta fornendo insieme all’amministrazione un importante supporto agli utenti.

Dopo gli incontri informativi sul territorio inerenti il nuovo sistema, abbiamo attivato anche delle specifiche pagine su Facebook e Instagram denominate ‘Raccolta differenziata Mondolfo’ con cui portiamo avanti una campagna per migliorare sempre di più la qualità del rifiuto differenziato, perché è vero che i risultati sono eccellenti, ma si può fare ancora meglio". E proprio nell’ottica di perseguire questo obiettivo, si svolgono periodicamente controlli a campione da parte della società e della polizia locale sulle modalità con cui sono separati i diversi materiali.

Sandro Franceschetti