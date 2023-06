Mondolfo, 'Futura, tu al centro' presenta mozione per potenziare Casa della Comunità

Il gruppo di minoranza consiliare di Mondolfo ‘Futura, tu al centro’, ha presentato una mozione da discutere e votare nella prossima seduta del civico consesso comunale, per chiedere il potenziamento della Casa della Comunità di Mondolfo (l’ex ospedale ‘Bartolini) e, in particolare, l’assistenza medica 7 giorni su 7 h24 e, in aggiunta, reclama, ora, anche un’adeguata presenza della guardia medica turistica. A spiegare questo importante atto di indirizzo e le nuove istanze della minoranza è il consigliere Samuele Mancini (foto), primo firmatario del documento, sottoscritto anche dai colleghi Luisa Cecarini, Alessandro Tonelli, Anteo Bonacorsi e Marco Gentili.

"Con la nostra mozione – evidenzia Mancini – impegniamo il sindaco e la giunta comunale a chiedere in forma scritta alla direzione generale dell’Ast e all’assessore regionale alla sanità che la struttura socio-sanitaria di Mondolfo non venga più messa in subordine rispetto alle altre. Inoltre, che venga garantita anche sul nostro territorio l’assistenza di medicina generale h24, sette giorni alla settimana, attraverso, se necessario, forme organizzative multi professionali, aggregazioni funzionali territoriali o l’attività assistenziale a prestazione oraria". Mancini aggiunge: "Anche l’ultima notizia sulla guardia medica turistica a Marotta, che da primo luglio sarà ubicata al distretto sanitario di viale Europa, nei locali adiacenti alla sede della Croce Rossa, per soli 2 giorni alla settimana e negli orari dalle 12,30 alle 15,30 (6 ore totali a settimana) prospetta un servizio del tutto insufficiente. Per il cui potenziamento chiediamo al sindaco di intervenire immediatamente".

s.fr.