Mondolfo, guardia medica a pieno servizio

Dopo una copertura del 24% a luglio e del 56% ad agosto, in questo mese di settembre sfiora il 100% il servizio di guardia medica di Mondolfo. Su 39 turni complessivi, fra quelli diurni del sabato (dalle 10 alle 20) e della domenica (dalle 8 alle 20) e quelli notturni di tutti i giorni (dalle 20 alle 8 successive), il presidio mondolfese, che ha la propria sede nell’ex ospedale ‘Bartolini’, avrà il dottore sempre a disposizione, tranne che nella notte tra sabato 16 e domenica 17.

Una notizia importantissima, anche perché si parla del quarto comune della provincia, con oltre 14mila abitanti, che ospita due case di riposo-residenze protette più una Rsa, senza contare che alla guardia medica di Mondolfo si rivolgono anche gli oltre 4.500 abitanti di San Costanzo e i quasi 3mila di Monte Porzio. Un punto di riferimento di rilievo, dunque, per tutta la bassa e una parte della media Valcesano, considerando che salendo verso monte ci sono poi solo i presidi di Mondavio e di Pergola. L’auspicio, per chi risiede da Monte Porzio fino alla fascia costiera è che questa copertura praticamente totale per settembre possa essere garantita anche nei prossimi mesi, anche se, naturalmente, tutti sono ben consci che le problematiche relative alla carenza di medici non possono essere risolte con un colpo di bacchetta magica. Mondolfo, comunque, ha già pagato un caro prezzo, perché il servizio di continuità assistenziale è stato completamente chiuso dal primo marzo al 31 agosto 2022. Poi, per due mesi (settembre e ottobre 2022), grazie all’impiego di giovani medici in attesa del percorso di specializzazione, ha funzionato a pieno regime, salvo chiudere di nuovo a novembre e a dicembre. Dopodiché a gennaio, febbraio e marzo c’è stata la sola copertura dei weekend, con nuove sforbiciate fino a giugno. Da luglio la situazione é progressivamente migliorata, ma è chiaro che sarebbe un’ulteriore doccia fredda se dal mese prossimo la copertura scendesse di nuovo. Cosa, quest’ultima, che è successa per il presidio di Mondavio, che mentre ad agosto aveva raggiunto il 93% delle presenze dei medici, per settembre scende al 64%, perché saranno garantiti solo 25 turni su 39. Sostanzialmente stabile Pergola, con 15 turni su 41 coperti ad agosto e 18 su 39 in questo mese di settembre. Insomma, l’impressione è che la coperta rimane corta e che se s’incrementa da una parte si diminuisce dall’altra.

Sandro Franceschetti