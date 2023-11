Mondolfo, il caso guardia medica va in Regione

La questione guardia medica di Mondolfo, di cui abbiamo descritto ieri su queste pagine il nuovo sostanziale azzeramento per il mese di novembre, dopo che, invece, aveva funzionato quasi full time a settembre e a ottobre, sta suscitando, oltre alla preoccupazione dei cittadini, sempre più confusi e disorientati, non riuscendo a capire dove rivolgersi in caso di necessità al di fuori dell’orario di servizio dei loro medici di medicina generale, anche una forte reazione da parte degli schieramenti politici.

Il gruppo consiliare in Regione del Movimento 5 Stelle ha presentato, proprio di ieri, per mano di Marta Ruggeri, un’interrogazione al presidente Francesco Acquaroli e all’assessore compente Filippo Saltamartini, "per sapere quali iniziative intendono assumere affinché il servizio di continuità assistenziale a Mondolfo venga garantito ai cittadini". "Dalla tabella dei turni della guardia medica del mese di novembre 2023, pubblicata nel sito web dei servizi Ast Pesaro – Urbino - si legge nell’atto ispettivo - emerge che per il Comune di Mondolfo sono previste solo 36 ore per tutto il mese e questo disservizio, oltre a riguardare i cittadini mondolfesi, coinvolge anche quelli dei comuni di San Costanzo e Monte Porzio, per un totale di quasi 25mila abitanti. Dalla stampa del primo novembre – prosegue l’interrogazione - è emerso che il sindaco Barbieri si è giustificato con la comunità dicendo che non ci sono medici; considerando altresì, che la mancanza di personale chiamato a coprire il servizio di continuità assistenziale, appare un problema strutturale, quindi non periodico né tantomeno territoriale; e ritenuto che questa programmazione causa insopportabili disagi per i cittadini, costretti a spostarsi per ricevere le prestazioni; si interroga il presidente e l’assessore competente per sapere quali iniziative intendono assumere affinché il servizio di continuità assistenziale a Mondolfo venga garantito ai cittadini". Di tenore ancora più forte le considerazioni del segretario mondolfese Pd Samuele Mancini: "Purtroppo dopo un paio di mesi incoraggianti c’è un nuovo passo indietro. Capiamo bene il momento di emergenza legato all’insufficiente numero di medici, ma un simile servizio per Mondolfo è imprescindibile e anche il sindaco e l’assessore comunale competente devono darsi da fare per evitare che il presidio sia sostanzialmente chiuso, come avverrà a novembre".

Sandro Franceschetti