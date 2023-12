"Mondolfo in calo demografico, abbassiamo le tasse per dare respiro alle famiglie"

"Popolazione in calo a Mondolfo nel 2022 rispetto al 2020, col passaggio da 14.387 unità (7.206 femmine e 7.181 maschi) a 14.322 (7.192 femmine e 7.130 maschi) e ciò considerato è forse il caso di rivedere l’imposizione fiscale". E’ quanto evidenzia Daniele Ceccarelli, ex componente del Comitato Cittadino Mondolfese, che argomenta: "Con una nota stampa trionfale, nel gennaio 2021, l’amministrazione Barbieri comunicò che nel territorio di Mondolfo Marotta si viveva bene, perché la popolazione era in crescita. Però, dai dati recentemente pubblicati con la nota d’aggiornamento al Dup, il documento unico di programmazione propedeutico all’approvazione del bilancio previsionale, risulta che la crescita è finita e che a dicembre 2022 la popolazione totale era inferiore di 65 unità a quella registrata nel 2020. Con un ulteriore dato che preoccupa: l’aumento costante del divario tra nascite e decessi, che nel 2022 è stato di --120, con 79 nuovi nati e 199 morti". Ceccarelli aggiunge: "Dagli ultimi numeri risulta evidente che nel territorio di Mondolfo Marotta non si vive poi così tanto bene. Per quanto ci riguarda abbiamo sempre criticato l’aumento dell’addizionale Irpef, che nel gennaio 2019 è stata portata all’aliquota massima. Ricordo che in occasione della discussione sul bilancio preventivo 2021 l’allora consigliere Massimiliano Lucchetti presentò un emendamento per introdurre la tassazione in base agli scaglioni di reddito, ma la maggioranza non ne volle sapere".

s.fr.