Mondolfo nel circuito Amat: arriva Buffa

Il Comune di Mondolfo ha stretto la sua prima collaborazione con Amat e da questa nuova sinergia è già scaturito un primo risultato importante. Nella città a balcone sul mare arriverà, infatti, il telecronista sportivo e autore Federico Buffa, col suo spettacolo ‘Due pugni guantati di nero’, che lo vedrà in scena accompagnato dal pianista Alessandro Nidi. L’appuntamento, in programma in Piazza del Comune, e per il quale sono già acquistabili i biglietti sul circuito AmatVivaticket, è per il 9 luglio alle 21,15.

"Con la sua ben nota capacità di raccontare l’umanità che si annida a volte nei fatti di sport – si legge nella presentazione dell’evento - Buffa rivive sul palco la giornata del 16 ottobre 1968 alle Olimpiadi di Città del Messico. I velocisti Tommie Smith e John Carlos sono rispettivamente sul primo e sul terzo gradino del podio dei 200 metri. Voltandosi verso la bandiera statunitense sopra gli spalti abbassano la testa. Indossano un guanto nero, hanno il pugno alzato, i piedi scalzi, la giacca della tuta aperta e al collo una collanina di pietre, per ribadire la battaglia per i diritti civili degli afroamericani. Sul secondo gradino dello stesso podio sale l’australiano Peter Norman, che per solidarietà con i due atleti indossa la coccarda dell’Olympic Project for Human Rights".

"Quella protesta simbolica – aggiunge la nota – mette, però, subito fine alla carriera di Smith e Carlos, trasformandone la vita in un inferno di critiche, minacce e intimidazioni. I due diventano, comunque, eroi della comunità afroamericana. Solo molti anni dopo sarà riconosciuto che non erano due neri e un bianco a chiedere rispetto e giustizia su quel podio, ma tre esseri umani…".

Il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri commenta: "La nostra amministrazione esprime grande soddisfazione per questo spettacolo che segna l’inizio di una preziosa collaborazione del Comune con Amat. Entrare nel circuito dell’Associazione Marchigiana Attività Teatrali rappresenta un’importante opportunità per il territorio di ospitare eventi di qualità con artisti e personaggi di spicco del panorama nazionale".

Sandro Franceschetti