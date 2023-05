Mondolfo protagonista dello speciale Monopoly

Mondolfo è grande protagonista dell’edizione speciale del Monopoly dedicata ai Borghi più Belli d’Italia situati nelle Marche. Uno dei giochi da tavola più famosi, infatti, ha una versione studiata dall’associazione che annovera i piccoli centri più suggestivi dello Stivale e tra questi c’è il paese a balcone sul mare della Valcesano. Con una confezione del Monopoly in cui lo spazio centrale è occupato interamente da una foto di Mondolfo e le caselle circostanti portano il nome e l’immagine degli altri Borghi più Belli delle Marche. "Un gioco senza tempo, che troverà spazio anche nei nostri presìdi dedicati ai giovani e alla cultura, come la biblioteca ‘Genga’ e la ludoteca comunale – sottolineano il sindaco Nicola Barbieri e il consigliere Matteo Andreoli (in foto) -. Un’iniziativa di promozione del territorio che permetterà di far conoscere il nostro patrimonio artistico e culturale fuori dai confini regionali. Grazie all’Avulss, nella persona del presidente Patrizia Capotondi, per aver fatto dono di alcuni di questi giochi al Centro per anziani ‘Carradorini’ e al Centro diurno ‘Don Aldemiro Giuliani’". Questo Monopoly si acquista online, sul sito web dei Borghi più Belli d’Italia.

s.fr.