Mondolfo vince contro Falco Acqualagna grazie a Serfilippi

ATLETICO : Michelizzi, Tiriboco, Pacenti, Rossini, Scrosta, Gregorini, Giri, Marconi, Tinti (3’ st Spaccazzocchi), Messina, Serfilippi (28’ st Biondi). All. Castignani-Bombagioni

FALCO ACQUALAGNA: Gori Giacomo, Foresto (36’ st Romitelli), Stefani, Bartoli (39’ st Alessandri), Smacchia, Ciampiconi, Cazzola, Lupini, Gambelli, Dimuccio (19’ st Rossi), Ferraraccio (27’ st Gori Cristian). All. Cappelli

Arbitro: Cesca di Macerata;

Rete: 8’ st Serfilippi;

Partita tesa col Mondolfo che gioca di rimessa con 2 risultati a disposizione e che attende gli attacchi della Falco per poi partire in contropiede. Infatti da queste azioni sono partite tutte le occasioni da rete del Mondolfo. Al 18’ mezza rovesciata in area di Rossini che manca di poco il bersaglio. Nella ripresa è Giri che, a tu per tu davanti a Gori, manca la stoccata vincente, ma è solo il preludio al goal del Mondolfo perché Serfilippi centra la porta con una rasoiata diagonale che Gori intercetta ma non trattiene e così il pallone si insacca alle sue spalle. Col passare dei minuti la Falco vede svanire le residue possibilità di superare il Play-off e si riversa, disordinatamente, in attacco esponendosi ai contropiede del Mondolfo. In uno di questi Messina davanti a Gori manca la stoccata vincente. Precedentemente dalla parte opposta è Michelizzi a compiere una prodezza deviando con la punta del piede un diagonale che gli arrivava da sinistra. Ma ormai non c’è più nulla da fare per l’Acqualagna ed il Mondolfo si aggiudica l’intera posta.