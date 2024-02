MondolfoMarotta, che trasferta. C’è il duello con il Valfoglia

Oggi in Promozione con le altre quattro gare in programma alle ore 15 si completa la settimana giornata del girone di ritorno. Valfoglia- Atletico Mondolfo Marotta. "Affrontiamo la trasferta di Valfoglia- dice il dieese del Mondolfo Marotta Paolo Pretelli- con la consapevolezza che ormai ci giochiamo nove finali e che dobbiamo fare pochi calcoli da qui alla fine ma cercare la sempre la vittoria. Incontriamo un’ottima squadra che punta al play off e che sta facendo bene, recuperiamo Pacenti dall’inizio e torna in porta Jacopo Moscatelli dopo il lungo stop per l’infortunio al crociato. Ancora fermo ai box Scrosta". Si gioca al comunale di Rio Salso. Arbitro Federico Monterubbiano (Fermo).

Gabicce Gradara- Marina. Dopo il pareggio in rimonta sul campo dell’ultima in classifica Vismara (2-2), un pari che ha lasciato soddisfatto a metà il Gabicce Gradara, la squadra di Bebo Angelini è attesa da un altro match importanti: al Magi arriva, infatti, il pericoloso Marina che ha 31 punti in classifica ed è ad una sola lunghezza dai playoff. I padroni di casa, invece, sono sopra la soglia di guardia - i playout – di un solo punto e dunque per entrambe le formazioni si tratta di una partita delicata. " Da qui alla fine in ogni partita – osserva il trainer del Gabicce Gradara Bebo Angelini-dobbiamo fare risultato al di là del nome dell’avversario e portare a casa dei punti senza guardare la classifica. Nelle ultime tre partite abbiamo giocato tre partite playout e abbiamo fatto sette punti: se ce lo avessero detto prima avremmo firmato questo bottino, a conti fatti avremmo potuto fare il pieno". In casa Gabicce Gradara infermeria affollata come sempre: il difensore Tombari e l’attaccante Pierri sono in dubbio per problemi muscolari, out certo gli under Morini, Semprini e Finotti per cui la scelta ricadrà certamente su Gabrielli e su uno tra Bergamini, Magi e Fuzzi, tre ragazzi del settore giovanile del Gabicce Gradara. Si gioca al ‘G.Magi’ di Gabicce Mare. Arbitro Alessandro Ulisse (Macerata).

Pergolese- Fermignanese. "Veniamo da una prestazione importante a Fabriano- sottolinea il trainer della Pergolese Massimiliano Guiducci- dobbiamo alzare l’asticella in casa". Dalla parte della Fermignanese il commento pre partita è del diesse Silvio Cerpolini: " Per la partita di domani (oggi ndr) il nostro obbiettivo è di continuare a migliorare le nostre prestazioni". Si scende in campo allo Stefanelli di Pergola. Arbitro Amir Bardi di Macerata. L’altra partita di oggi è Biagio Nazzaro –Fabriano Cerreto.

Amedeo Pisciolini