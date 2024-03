MondolfoMarotta: Spuri si è dimesso. Al suo posto il duo Giombetti-Bombagioni

Nuova cambio su una panchina del girone A di Promozione. "L’allenatore dell’Atletico Mondolfo Marotta Sergio Spuri ha rassegnato le dimissioni – riferisce il diesse Paolo Pretelli – la società ha affidato l’incarico al duo Paolo Giombetti-Michele Bombagioni: entrambi erano già nell’organico rispettivamente come preparatore atletico il primo e vice di Spuri il secondo. Ringrazio personalmente mister Spuri per questi due mesi insieme e gli auguro prossime fortune". Sergio Spuri aveva rilevato mister Sartini a metà del dicembre scorso. Sabato scorso l’Atletico Mondolfo ha perso in casa lo scontro diretto per la salvezza con il Vismara e attualmente si trova in terzultima posizione. L’altro ieri anche la Fermignanese ha cambiato mister con Simone Pazzaglia a prendere il posto di Fini.

Eccellenza. Oggi alle ore 15 si recupera la gara Osimana- Montefano, si giocherà al campo sportivo comunale di "San Giobbe" di Filottrano.