Moneta e ’nuova’ Oliveriana. La fila arrivava alla piazza

Una grande festa ieri pomeriggio nella sede provvisoria della biblioteca Oliveriana, in via San Francesco angolo con piazza del Popolo. Perché l’evento era doppio: con il ritorno a Pesaro del ‘contorniato di Traiano’ e cioè la preziosa moneta rubata nella sede della biblioteca nel 1978, si è voluto anche inaugurare la sede. Presente il sindaco Andrea Biancani con tanto di fascia tricolore e il suo collega di Agrigento, prossima Capitale della Cultura, Gianfranco Miccichè. A fare gli onori di casa il direttore Brunella Paolini che ha accolto il comandante dei carabinieri di Ancona Mattia Iavano Losciale che ha consegnato questo importante reperto numismatico. E non poteva mancare a questa consegna anche l’ex procuratore Silvia Cecchi che si era attivata per far rientrare la moneta dagli Stati Uniti. Festa doveva essere e festa è stata, perché la fila delle persone arrivava fino in piazza.

Una occasione per la direttrice Brunella Paolini per dire che "in questi locali hanno trovato spazio gli uffici, una piccola sezione del fondo manoscritto, le carte geografiche e alcuni reperti e oggetti museali, tra i quali gli avori medievali e rinascimentali e i vetri cimiteriali paleocristiani. Siamo anche riusciti ad allestire una piccola sala lettura e di consultazione aperta al pubblico, pronta ad accogliere studenti, studiosi e cittadini. Abbiamo, inoltre, saputo che entro pochi giorni sarà disponibile il deposito pesarese destinato ad accogliere i fondi archivistici e storici e posso quindi annunciare che a brevissimo saranno di nuovo attivi i servizi di consultazione e riproduzione digitale della sezione storica dell’Oliveriana".

Il sindaco Andrea Biancani ha aggiunto: "Con l’inaugurazione della sede temporanea della Biblioteca in via San Francesco abbiamo dato continuità a tutta la struttura; un modo per dimostrare la vicinanza dell’amministrazione all’ente. Ora aspettiamo la fine dei lavori a Palazzo Almerici (8milioni di interventi in corso), per restituire alla città un luogo simbolo della cultura per il nostro territorio, e non solo". Presente anche l’assessore alla Cultura Danieloe Vimini, il rappresentante dell’Archeologica, Stefano Finocchi quindi molti esponenti della società civile e studiosi. Il prefetto Emanuela Saveria Greco ha sottolineato questo pomeriggio di doppia festa: "Complimenti alla direttrice, riuscire a trovare uno spazio centrale dove contenere anche volumi di grande prestigio storico e culturale non era facile. Complimenti al comando dei Carabinieri del Nucleo di Tutela del Patrimonio Culturale per il ritrovamento del Contorniato di Traiano". Quindi un grande brindisi finale.