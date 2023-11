Monete virtuali per far ripartire l’economia. L’idea del sindaco prende forma

Una moneta virtuale che funga da stimolo per l’economia del territorio, a sostegno di imprese, famiglie e associazioni. A Terre Roveresche è in procinto di decollare il modello di intervento con gli Etix, la moneta virtuale ‘golcal’ (crasi di ‘global’ e ‘local’) che "si pone l’obiettivo – dicono i suoi inventori - di incentivare gli scambi all’interno della comunità locale per supportare le aziende del territorio; migliorare le condizioni economiche dei nuclei familiari, che vedranno incrementare il loro potere d’acquisto; e sostenere le organizzazioni di volontariato". Il progetto è stato elaborato da Monethica, una startup innovativa di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche il cui amministratore delegato è il professor Vito Umberto Vavalli, noto economista, inventore, tra l’altro, del Rid bancario e del Sepa Dicrect Debit B2B, oltre che già direttore alla tesoreria dell’Eni.

E proprio il professor Umberto Vavalli sarà tra i relatori dell’incontro per cittadini, imprenditori e associazioni, organizzato dall’amministrazione comunale per giovedì 9 novembre alle 20,40 alla sala consiliare ‘Il Castagno’ di Orciano, per illustrare il progetto e le sue potenzialità. Accanto a lui e al sindaco Antonio Sebastianelli ci sarà Pierluigi Paoletti, presidente della Fondazione BarterFly, l’ente filantropico che attraverso uno specifico modulo di intervento consente di integrare attività profit e non profit e realizzare un modello che sostiene finanziariamente e gratuitamente le organizzazione di volontariato a carattere sociale, artistico, culturale, sportivo e di promozione turistica.

"Nell’incontro del 9 – sottolinea il primo cittadino Antonio Sebastianelli – verranno illustrate le modalità e le finalità di questo piano basato sugli Exit, mediante il quale si punta ad accrescere le resilienza del tessuto costituito da piccole realtà imprenditoriali, artigianali, agricole, commerciale e di servizi, oltre che a promuovere le iniziative di volontariato e a migliorare il benessere delle famiglie. Invito cittadini, responsabili di associazioni e imprenditori – conclude il sindaco di terre Roveresche – a partecipare".