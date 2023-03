Moneti: "Sgombero rinviato a maggio Però chiedono 7500 euro di spese legali"

Con il rinvio dello sfratto e il reperimento di una nuova abitazione, sembrava avviarsi verso una ’felice’ conclusione la vicenda di Alessandro Moneti (foto, col padre), il ragazzo disabile di 26 anni che dovrà lasciare la sua abitazione di via Per Soria, finita all’asta e acquistata da una persona che ne richiede legittimamente il possesso. Ma nel braccio di ferro, ammorbidito dall’intercessione del Prefetto e del Comune, si registra oggi un nuovo irrigidimento delle relazioni tra le controparti. Il perché lo spiega lo stesso Moneti: "Nonostante l’intervento del Prefetto e del Comune di Pesaro – scrive –, la controparte ha chiesto 7.500 euro (spese legali da lei sostenute, a suo dire) per farci restare fino a fine maggio. Chiaramente noi non abbiamo nessuna intenzione di pagare questa somma non dovuta, non trovo nemmeno la parola giusta per definire questo “vezzo” della nuova proprietaria. Con tutto ciò vorrei nuovamente sottolineare l’accanimento nei nostri confronti e l’impossibilità di poter trovare un accordo che vada bene per tutti. La data inserita nel nuovo contratto d’affitto (fine maggio) che abbiamo già prontamente firmato e depositato per la nuova abitazione che abbiamo trovato, ci permetterebbe di apportare le dovute modifiche che la casa richiede per accogliere la mia persona in base alla disabilità e alle necessità che ho". Dunque i Moneti possono restare fino a fine maggio nella casa di via Per Soria, ma dovrebbero pagare 7500 euro. Una cifra che, nelle loro delicatissime condizioni, è insostenibile.