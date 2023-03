Moneti, sgombero rinviato Nella nuova casa presto lavori di adeguamento

Oggi la forza pubblica non busserà in via per Soria, nella casa dove vivono Alessandro Moneti e famiglia. Il prefetto Emanuela Saveria Greco, ha ritenuto necessario chiedere un rinvio dello sgombero, previsto per oggi, al Tribunale fallimentare viste le condizioni precarie in cui la famiglia si trova. Oltre alla gravissima disabilità di Alessandro, ci sono altri elementi per cui il Prefetto ha ritenuto di dover mediare. Lo sgombero però avverrà più avanti perché l’aggiudicataria ha diritto avendo acquisito l’immobile di via per Soria, un tempo dei Moneti, comprandola all’asta, ma la delicatissima condizione della famiglia necessita tutele. Un’alternativa, però, è stata trovata: ieri Giuseppe Moneti con il muratore è stato nell’appartamento di Loreto dove la famiglia di Alessandro andrà presto a vivere, per concordare con la proprietaria interventi per adattare gli ambienti ai presidi sanitari. Trovarlo, è stato un mezzo miracolo. "Sono sola, mio marito non c’è più - dice la signora che ha affittato casa sua ai Moneti, chiedendo di restare anonima -: questa casa, bella e grande, per me ora è anche impegnativa. Posso adattarmi altrove. Dovrò affrontare un trasloco in un appartamento più piccolo, magari fuori Pesaro. Ma ho deciso di farlo, per dare una mano a questa famiglia". Un bellissimo gesto.

Solidea Vitali Rosati