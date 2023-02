Monopattini e bici, incidenti su Il prefetto chiede più attenzione

Incidenti stradali in aumento, quelli che coinvolgono le biciclette e i monopattini. E’ quanto emerso dal Comitato per la pubblica sicurezza riunitosi ieri mattina in Prefettura, alla presenza, oltre che del prefetto Emanuela Greco, dei vertici dei corpi di polizia stradale e delle altre forze di polizia.

Il prefetto ha chiesto ai comandanti delle forze dell’ordine interessate di monitorare, chiaramente anche in un ottica di prevenzione, questa tendenza, visto che stiamo andando verso la primavera e la stagione estiva, quando l’uso di questi mezzi si intensificherà in tutta la provincia.

Altro argomento affrontato quello della videosorveglianza: a fronte di 36 milioni di euro disponibili in tutta Italia, sono in ballo 13 progetti, già approvati, che potrebbero ottenere i finanziamenti per altrettanti comuni della provincia: Acqualagna, Carpegna, Cartoceto, Colli al Metauro, Fossombrone, Mondavio, Montecalvo, Montefelcino, Petriano, Sassocorvaro, Tavoleto, Tavullia, Unione Montana Alta valle del Metauro.