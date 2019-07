Pesaro, 21 luglio 2019 - In arrivo i monopattini elettrici a Pesaro. "Saremo tra le primissime città in Italia, grazie alla nostra bicipolitana". Lo rende noto il sindaco Matteo Ricci, precisando che "Il decreto legge entrerà in vigore il 27 luglio e noi porteremo la delibera in giunta il 30 luglio. È già pronta".

Quindi: "Si potrà andare con segway e monopattini in tutto il centro abitato all'interno delle zone 30 e nelle piste ciclabili. Un'estensione che corrisponde a gran parte della città", osserva Ricci. La prossima settimana verrà annunciata la ditta vincitrice del bando del free floating. "La società inizierà ad operare da settembre. Mentre si potrà andare con il proprio monopattino già da fine agosto, appena sarà installata la segnaletica", conclude il sindaco.