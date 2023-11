Monsignor Agostino Venturi ha lasciato la sua parrocchia

Vita da prete: Mazzaferro addio. E’ scivolato via nell’ombra della sera dalla casa parrocchiale di Mazzaferro, per andare a rifugiarsi nella Casa del Clero, attigua alla chiesa dell’Annunziata, dopo 20 anni di permanenza nella Parrocchia di Santa Maria de Cruce (da circa due anni è stato nominato amministratore parrocchiale don Alessandro Mastropasqua), per trascorrere il tempo della meritata quiete.

Nonostante gli 88 anni compiuti a maggio, ha detto messa fino all’ultimo giorno. Un velo di tristezza è parso scorrere sul suo viso mentre dall’altare si accomiatava dai presenti che non nascondevano la loro commozione. Stiamo parlando di monsignor Agostino Venturi chiamato vent’anni or sono, dall’allora arcivescovo Francesco Marinelli, a ricoprire l’incarico di parroco a Mazzaferro.

Al momento del suo arrivo, don Agostino aveva all’attivo tre lauree – in Teologia (1962) e in Filosofia (1967) conseguite alla Pontificia Università del Laterano e in Filosofia alla Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo urbinate (1969) –, nonché una lunga attività di studioso, di docente di Teologia e di professore di Filosofia e Storia al Liceo scientifico di Sassocorvaro, oltre che di parroco di San Giovanni in Petra.

Nato in Comune di Peglio nel 1935, a 5 anni perde il babbo soldato in Albania durante la seconda guerra mondiale; questo evento drammatico condizionerà la vita del bambino che sentirà sempre la mancanza della figura paterna. I suoi studi e la sua formazione religiosa si sviluppano dapprima nel seminario di Urbino, poi in quello regionale di Fano, successivamente a Roma. Dice la prima messa il 2 maggio 1960 nel Duomo di Urbino; l’arcivescovo era monsignor Anacleto Cazzaniga, un lombardo (veniva da Gorgonzola) piovuto a fertilizzare la terra urbinate. E’ stato ed è tuttora un lettore voracissimo, soprattutto libri di teologi e filosofi, che sono il suo rifugio – visto il suo carattere fondamentalmente timido, lui dice "pauroso" (!) – e la sua fonte di sapere. "A Mazzaferro – dice – mi sono trovato bene e ringrazio i parrocchiani per la fiducia che mi hanno riservato. C’era una buona frequenza in chiesa, anche i giovani non mancavano, si facevano incontri serali, si organizzavano delle belle iniziative in occasione della festa di Santa Maria de Cruce, l’ultima domenica di maggio; la Madonna del Giro è venuta due volte". La gente lo apprezzava e in molti si sono dichiarati dispiaciuti per la sua partenza. Se ne è andato silenziosamente com’è nel suo carattere schivo e riservato.

Giancarlo Di Ludovico