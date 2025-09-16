Montagna, bene comune da amare e tutelare

Sala piena, interventi appassionanti e un’idea al centro: la montagna come bene comune. Così si è celebrato il 50° anniversario della sezione CAI “Lino Liuti“ di Pesaro, con un convegno ospitato sabato a Cantiano. Un traguardo festeggiato con un laboratorio di idee per il futuro delle aree interne appenniniche. Dopo i saluti istituzionali del presidente della provincia Giuseppe Paolini e della vicesindaca di Cantiano Natalia Grilli, ad aprire i lavori è stato Antonio Mezzino, past president della sezione, che ha ricordato l’importanza della rete escursionistica: "60mila km di sentieri, di cui 8mila del Sentiero Italia, il percorso a piedi segnalato più lungo al mondo. Non si tutela l’ambiente se non lo si conosce, e lo si conosce solo frequentandolo con intelligenza". Per Mezzino l’escursionismo del CAI non è sport ma impegno civile: una pratica che unisce tutela e fruizione consapevole, antidoto al divertimentificio che snatura le montagne. Sabrina Lucatelli, direttrice di Riabitare l’Italia, ha tracciato un bilancio della Strategia Nazionale Aree Interne. "Queste rappresentano il 60% del territorio e il 22% della popolazione. La strategia ha funzionato dove c’è stato associazionismo e co-progettazione locale". Ma pesano gravi criticità: calo demografico, spoliazione dei servizi e debolezza delle piccole amministrazioni. Una fotografia che invita la politica a rafforzare la governance e il ruolo delle comunità. Di economia montana ha parlato Giampiero Lupatelli (CAIRE): "Occorre valorizzare i servizi ecosistemici, presidi contro i rischi climatici". Pericoli vivi nella memoria locale, come ha ricordato Fabio Duro, cantianese e presidente CAI Marche: "Pensando alla drammatica esperienza dell’alluvione del 2022, vedere come oggi siamo riusciti a ripartire, è commovente". Franco Sotte, già docente di economia agraria, ha messo in guardia sulle nuove politiche europee: "Il bilancio 2028-2034 riduce i fondi agricoli e di coesione, trasferendo risorse ad altre priorità. Il rischio è penalizzare proprio l’ambiente e le aree interne, con minori investimenti e sostegni". Il confronto ha ribadito la necessità di una pianificazione attenta: sentieri come infrastrutture di sviluppo sostenibile, turismo lento come opportunità di lavoro e presidio. "Questa è la montagna che vogliamo. Un luogo che non è isolato – ha concluso Mezzino – ma parte di un sistema connesso. La sfida è preservare il suo ambiente e le comunità che la abitano". Leonardo Damen