Montagna (quella no selfie) e territorio. Il Cai lancia il convegno per valorizzarli

Una montagna di problemi o un problema di montagna? Il secondo, tutta la vita. Perché la prima è quella che vedevano i ciechi (e vintage) profeti dell’industrializzazione selvaggia. Mentre la seconda è quella su cui batte il sentiero della sezione pesarese del Club Alpino Italiano. Per il suo mezzo secolo di vita, uno dei sodalizi più radicati della città di Rossini (e del mare) ha messo su un convegnone di quelli tosti, degni di sezioni del NordItalia. Titolo: ’La rete escursionistica Cai e le aree interne appenniniche’. Data: 13 settembre. Location: Cantiano, sala Piattella, chiostro Sant’Agostino. L’ora d’inizio: 9.15.

Non spaventatevi per il tema. E cercate di leggere fino in fondo: il messaggio che il Cai vuole lanciare altro non è che quello del fatto che una zona delle ’terre alte’ esiste solo se si è consapevoli del suo contenuto e della sua storia, oltre che del suo contesto, cioè quello appenninico. Perché fino a mezzo secolo fa, i quattro "montarozzi" del nostro entroterra erano visti dalla massa alla ridanciana e pedestre maniera, ad eccezione delle effimere stagioni sciistiche. Fu proprio il Cai Pesaro, invece, a dare dignità al Catria, ’inventandone’ l’escursionismo, grazie a una rete di sentieri e percorsi che furono nero su bianco in un’epica cartina dalla copertina verdognola. Sembra una sciocchezza, ma non lo è: un monte è promosso monte solo quando lo si impara a conoscere. Nell’ipertrofia montagnistica post Covid, dove si professa creator digitale delle vette chi prima nei rifugi ci andava a fare il ’maranza’ con bicchiere e ’ape’ alla marinara maniera, il tema lanciato dal Cai è ancora più pertinente. Se scorrete i social, è pieno di ’chissàchi’ che abbracciano croci e rocce, condividendo (verbo divenuto ormai vomitevole per quanto abusato) amene conquiste. ’Chissàchi’ che del retroterra sanno poco o nulla e dovrebbero magari partecipare al convegno. Che si terrà proprio nel luogo più adatto: Cantiano, una delle ’capitali’ del nostro Appennino.

Possibilmente senza improbabili trespoli per selfie, avvicinatevi a valle e partecipate. Si inizia coi saluti di Natalia Grilli, vicesindaco di Cantiano, poi quelli di Giuseppe Paolini, presidente della Provincia. Seguiranno Fabio Duro, vertice del Cai regionale, Simone Clini, presidente del Cai Pesaro e Lorenzo Monelli, consigliere centrale Cai dell’area Cmi. Il resto del programma consultatelo sul sito web del Cai Pesaro e sui manifesti affissi ovunque. Per sommi capi, si disserterà di sviluppo di aree interne, ecosistemi, prospettive e valorizzazione delle aree montane. Prima di entrare, fate un ulteriore sforzo: liberatevi da qualunquismi tipo ’sostenibile’, ’green’ e ’punto zero’ d’ogni sorta e fatta. Sul tavolo, tutti relatori di primo piano. Sul piatto anche catasto digitale della rete escursionistica e una riflessione sulla direzione che prenderà l’escursionismo. Parleranno: Antonio Mezzino, Sabrina Lucatelli, Giampiero Lupatelli, Franco Sotte, Riccardo Santolini, Marco Barbieri, Marcello Nardoni, Domenico Fucili e Andrea Pellegrini.

Il giorno è comunque un sabato e, magari, sarà programmabile pure, per il giorno successivo, un giro più a monte, influenzati - senza influencer - dalla bellezza, quella fuori e dentro voi stessi. Bellezza esplorata in montagne assai poco smart, ma grazie al cielo pesanti. Pesantemente indimenticabili. E da maneggiare con cura. Degna e garbata.