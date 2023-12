Montalfoglio, mura tutte nuove. Ritrovate anche le cannoniere

Sono terminati e verranno inaugurati oggi pomeriggio gli importanti lavori di recupero e restauro di un significativo tratto delle mura castellane nella suggestiva frazione laurentina di Montalfoglio: borgo di rara bellezza, adesso ancora più affascinante. L’appuntamento con il taglio del nastro è fissato per le 15,30 e accanto a numerose autorità civili e ai cittadini ci sarà, naturalmente, il sindaco Davide Dellonti.

Ed è proprio il capo della giunta, il quale ha seguito costantemente l’evolversi del cantiere, a puntualizzare gli aspetti salienti dell’intervento "che ha previsto, oltre al restauro della cinta muraria – precisa – il recupero della torretta/bastione poligonale. I lavori sono stati interamente finanziati a fondo perduto dal Ministero della Cultura – Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 180mila euro, grazie al bando nazionale ‘Bellezza@Governo – Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati’, a cui la nostra amministrazione comunale ha partecipato, risultandone vincitrice".

Dellonti prosegue: "In aggiunta al restauro di una porzione significativa di mura castellane e al recupero del bastione poligonale d’angolo, con il rinvenimento, in quella fase, di quattro antiche ‘cannoniere’ (le feritoie di una fortificazione da dove sparavano le armi da fuoco, ndr) svasate e con le nicchie sorrette da un sistema arcuato, utilizzate alcuni secoli fa dagli abitanti per difendersi dagli attacchi, abbiamo realizzato pure un sistema di illuminazione monumentale a led di tutte le mura storiche e un bellissimo percorso pedonale, per poter fruire della bellezza della cinta del borgo come mai era stato possibile in passato".

La cerimonia odierna inizierà, come detto, alle 15,30. Il primo momento sarà la relazione sui lavori da parte del sindaco e del progettista, architetto Massimo Buratti. Dopodiché si procederà col taglio del nastro, con l’accensione dell’illuminazione monumentale delle mura e della torretta e con una passeggiata sul nuovo percorso pedonale alla base della cinta muraria. Al termine, gustoso momento conviviale in piazza San Martino, cuore della bella Montalfoglio. Sandro Franceschetti