Montalto e Torricella, cimiteri delle frazioni rimessi a nuovo

Al cimitero di Montalto al Tarugo (frazione situata a circa sei chilometri dal capoluogo, non distante da Isola di Fano) sono stati ultimati i lavori di sistemazione, ristrutturazione e riqualificazione che erano stati avviati ad aprile scorso: la cifra impegnata dal Comune è stata di 115 mila euro.

La cerimonia di inaugurazione è avvenuta giorni fa alla presenza, tra gli altri, del vicesindaco Michele Chiarabilli, della capogruppo di maggioranza Lara Esposti e del parroco di Montalto don Alessandro Carpignoli.

In quella occasione il vicesindaco Michele Chiarabilli ha detto che questi lavori si inseriscono in un quadro di "massima attenzione dedicata dalla giunta Berloni nella manutenzione generale anche degli altri nove cimiteri e ne siamo estremamente contenti e orgogliosi".

Lavori ma non solo: "Quest’anno – continua infatti il vicesindaco Chiarabilli – anche la manutenzione durante la settimana dedicata ai defunti è stata impeccabile (ma non dovrebbe essere la normalità?, ndr), con una cura quasi maniacale quanto a pulizia dei vialetti, potatura delle siepi e raccolta dei rifiuti. I cittadini se ne sono accorti e ci hanno manifestato il loro apprezzamento via social e anche per riconoscimenti per così dire ufficiali, come per esempio nel caso dell’associazione Torricellum".

Già, perché oltre che a Montalto di Tarugo si sono fatti dei lavori anche al cimitero di Torricella, che è un’altra frazione di Fossombrone. In questo caso si è trattato di rimettere a nuovo l’impianto elettrico.

"Dopo anni di richieste, almeno cinque - spiega infatti Chiarabilli -, è stato sistemato e adeguato finalmente l’impianto elettrico, sia per la cappella che per i loculi".

Non pago, il vice sindaco annuncia infine che "nel piano delle opere pubbliche è stata prevista la realizzazione di altri 250 loculi nuovi nel cimitero del capoluogo, per un investimento di 300 mila euro", conclude Chiarabilli.

a.bia.