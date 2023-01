Montate le tribune in viale Gramsci Spariscono decine di parcheggi Commercianti preoccupati

Montate le tribune del Carnevale in viale Gramsci: parcheggi interdetti fino all’8 marzo. Un mese di "occupazione" che allarma i commercianti perché la ‘cancellazione’ dei posti blu si somma alla minore disponibilità di parcheggi liberi al foro Boario dove sono in corso i lavori di riqualificazione: al momento ci sono un centinaio di stalli in meno. "Ci preoccupa – commenta la presidente della Conmfcommercio Fano Barbara Marcolini – che i parcheggi non siano disponibili per un mese, malgrado l’importanza del Carnevale".

Rassicura l’assessore al Turismo Etienn Lucarelli: "Appena finisce il Carnevale le tribune saranno smontate", mentre il vicepresidente della Carnevalesca, Stefano Mirisola, chiarisce che la richiesta di occupazione di suolo pubblico è stata fatta per più giorni rispetto alle date solo nell’ipotesi che sia necessario recuperare le sfilate a causa del maltempo. "E’ sempre stato così" assicurano Lucarelli e Mirisola. Aggiunge l’assessore: "E’ normale che le tribune si montino con due settimane di anticipo, serve tempo per il sopralluogo della commissione di vigilanza".

Marcolini da parte sua tiene a sottolineare la collaborazione dei commercianti per il successo della manifestazione. Con la ripresa dei corsi mascherati riparte, infatti, la sfida della vetrina più carnevalesca, mentre l’11 febbraio in occasione della sfilata dei piccoli carri in notturna, per le vie del centro storico, i negozi rimarranno aperti. Dunque massimo interesse degli esercenti per il Carnevale, ma anche grande attenzione al problema dei parcheggi soprattutto dopo la riduzione dei posti auto al Foro Boario. "Spero che il Carnevale –aggiunge Marcolini – richiami tanta gente, così come mi auguro che i parcheggi di viale Gramsci, appena terminate le sfilate, tornino nella disponibilità degli automobilisti".

an.mar.