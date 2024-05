Monte Catria Extreme Trail:. Fioretti stacca tutti al traguardo

Clima ideale per il ritorno del Monte Catria Extreme Trail, la manifestazione più prestigiosa del calendario marchigiano che ha visto centinaia di podisti provenienti da tutta Italia sfidarsi sui tre percorsi. Il tracciato si è rivelato un po’ pesante per le precipitazioni della settimana, ma non ha scoraggiato i trailer, soprattutto quelli impegnati sulla distanza lunga.

La gara principale, sui 53 km, ha premiato a Mirko Fioretti (Space Running, 7h16’50’’, staccando di 2’01’’ Samuele Raffaelli del Gs Avis Aido Urbino). Molto più distanti tutti gli altri con il valdostano Samuele Chini (Apd Pont Saint Martin) terzo a 36’58’’. Fra le donne conferma per la rumena Oana Alina Popa in 9h12’01’’ davanti a Letizia Ambrosini (Pol.Santa Lucia) a 34’52’’ e alla kazaka Olga Lepyokhina a 40’37’’. Nel medio di 30 km successo di Giacomo Fornoni che ha completato la grande giornata dello Space Running: 3h16’35’’ il suo tempo finale con Stefano Bertozzi (Atl.Cesenatico) secondo a 25’47’’ e Simone Zaccone (Trail Running Project) terzo a 28’22’’. A Francesca Farneti, compagna di colori del vincitore, la prova femminile in 4h18’34’’, alle sue spalle Monia Ventura (Molon Labe) a 15’49’’ e Arianna Rocchetti a 32’30’’. Sui 16 km prima posizione per Giacomo Maffei (Atl.Urbania) che in 1h40’31’’ ha inflitto 8’22" a Matteo Guiducci (Asd Corripergola, la società organizzatrice) e 10’52’’ a Dario Torcolini (Gubbio Runners). Prima donna la sanmarinese Valentina Venerucci (Space Running) in 1h45’39’’ davanti a Claudia Di Gregorio (Maciano Team Runners) a 25’59’’ e alla polacca Malgorzata Burkiewicz, compagna di team della vincitrice a 27’42’’.