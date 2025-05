Monte Catria Extreme Trail: sarà una sfida entusiasmante

Si è tenuta ieri nell’ecomuseo di Serra Sant’Abbondio la presentazione ufficiale di “Monte Catria Extreme Trail“, ad accogliere i presenti lo speaker Leonardo Oliva e il presidente dell’associazione organizzatrice “CorriPergola“ Daniele Madonnini, con loro il sindaco di Serra Sant’Abbondio Ludovico Caverni, il deputato Antonio Baldelli, il consigliere regionale Giacomo Rossi, il sindaco di Frontone in rappresentanza anche dell’Unione Montana Daniele Tagnani e il sindaco di Pergola Diego Sabatucci. "Con questo evento sul Monte Catria – è stato sottolineato durante la presentazione – ancora una volta le Marche diventano epicentro nazionale dell’ultratrail". L’evento si terrà sabato prossimo e assegnerà ai partecipanti punti validi sia per l’Itra che per la partecipazione all’Ultra Trauil du Mont Blanc. Il meglio del movimento italiano e non solo dunque si appresta a raggiungere Serra Sant’Abbondio per una delle gare più amate dell’intero panorama nazionale, su percorsi che abbinano a dati tecnici di prim’ordine anche scorci paesaggistici clamorosi soprattutto nei passaggi di alta montagna. Tre come è stato spiegato le distanze a disposizione: il lungo misura 54 km per un dislivello di ben 4.200 metri, uno dei più elevati di tutto il calendario italiano e assegnerà 3 punti Itra oltre a 50K per il grande evento francese. Il medio è di 30 km per 2.100 metri con 2 punti Itra e sempre 50K. Infine lo short trail di 16 km per 1.000 metri (1 punto e 20K). Si passerà per luoghi veramente iconici come l’eremo di Fonte Avellana, il Monte Catria e Acuto, la cresta del Corno. Il cuore della corsa sarà la zona del Palazzo Comunale, dove le partenze inizieranno sabato alle 5,30 con il LTMC. Alle 9 scatterà l’MTMC, seguito a 20 minuti di distanza dall’STMC e alle 9,30 dal trekking on competitivo di 10 km con accompagnatore. Alle 12 il via alle premiazioni. Si andrà avanti fino alle 18 e la festa di fine gara. Iscrizione, per chi non ha provveduto, è 85 euro per il lungo, 45 per il medio e 30 per il corto, fino alla chiusura del 9 maggio. Info www.montecatriaextremetrail.it

Amedeo Pisciolini