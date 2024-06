Monte Cerignone, la corsa in solitaria del sindaco Giorgini

Giorgio Davide Giorgini è il candidato sindaco della lista “Insieme per Monte Cerignone“. Un gruppo trasversale guidato da Giorgini, 67 anni pensionato, come nei precedenti mandati dal 2004 al 2014. "Sono in pensione dal dicembre 2023, ero dipendente del Ministero della Giustizia prima nella Casa Mandamentale di Macerata Feltria poi al Tribunale di Urbino – dichiara –. Ho iniziato a fare politica nell’area ambientalista con i Verdi poi ho aderito al Partito democratico ricoprendo il ruolo di coordinatore di circolo Pd di Monte Cerignone. Oggi mi sono dato il compito di aiutare i futuri consiglieri ad occuparsi di questo paese".

La lista, come si legge, si propone per il prossimo mandato amministrativo con un programma frutto di incontri di ascolto con le persone e di una analisi condivisa della situazione conseguenza della glaciazione demografica che interessa tutti ma nel paese è diventata critica. "Monte Cerignone negli ultimi venti anni è cambiato, era un paese prevalentemente agricolo, le stalle erano piene, il territorio salvaguardato, i giovani costretti ad andarsene per cercare lavoro oggi paradossalmente non residenti trovano lavoro nella Torrefazione Pascucci o nel Gruppo Atena. La percentuale di residenti non nati nel paese è sempre più alta".

Cosa propone agli elettori? "Tutelare e valorizzare il territorio e le sue bellezze, nella ricerca di offrire al paese un futuro migliore, dove i cittadini possano ancora vivere in sicurezza e serenità, trovando nuove possibilità di sviluppo. Oggi la Rocca Feltresca, patrimonio storico culturale del nostro Comune, può garantire una maggiore fruibilità della struttura che porti ad un utilizzo permanente. Poi la disponibilità abitativa incentivando la vendita delle case inutilizzate, offrire un posto di qualità per ambiente natura e paesaggio e sicurezza e fortunatamente ma anche dare visibilità e continuità alle iniziative turistiche e culturali".