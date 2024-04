Monte Giove e Prelato. Il Comune suona il silenzio. Nei locali è rivolta

La caserma Paolini? Si sposta in tutta l’area di Monte Giove e Prelato. Perché se passa l’emendamento della capogruppo del Pd Agnese Giacomoni arriva il trombettiere e suona il silenzio. Tutti in branda, si spengono le luci, la musica, e tutti a casa. Giacomoni chiede anche che ci sia una cartellonistica dove si leggerà: "Città di Fano. Colline di Monte Giove e Prelato luoghi dell’anima. Custodiamo in silenzio, la poesia del creato, rispettando la vocazione agricola e religiosa". Insomma ora et labora...

"Sì, ma io organizzo matrimoni e feste – dice Cesarina Rondina che gestisce Casal Vittoria – non organizzo funerali. E poi la musica si suona anche durante le messe funebri. Questa cosa che ha in mente di fare l’amministrazione la trovo inconcepibile. Vorrei sapere a questo punto cosa devo fare visto che ho in programma diversi matrimoni e diverse feste ed ho già ricevuto gli acconti. Poi che faccio? Vado sotto il Comune con tutte le venti persone che lavorano con me e chiediamo al sindaco se tutti i giorni ci invita a casa sua per mangiare? Fra le altre cose – continua Cesarina – proprio quest’anno per migliorare l’accoglienza ha fatto alcuni lavori proprio per offrire un servizio migliore".

Qualcuno ha già protestato con lei e gli altri proprietari della zona che fanno il suo stesso lavoro. "C’è una signora, che è riuscita a mandarmi anche i carabinieri a casa alle 5 del pomeriggio. Non le dico in quale negozio l’ho invitata ad andare, così si tranquillizza un po’. Sono arrabbiatissima per questa storia dell’’area del silenzio’ che si vuole istituire perché reca un danno enorme non solo a me ma anche ad altri che vivono organizzando matrimoni, feste ed eventi. Un matrimonio è una festa, una gioia e la gente ha voglia anche di divertirsi. E poi – aggiunge – non è che non si faccia attenzione alle esigenze del prossimo perché dalle 24 in poi faccio abbassare la musica e cerchiamo di posizionare le casse in modo che il suono non arrivi verso le abitazioni. A questo punto non so proprio che razza di stagione avrò davanti e quante volte dovrò avere a che fare con polizia e carabinieri. Lei pensi che una volta sono stata anche convocata in commissariato...".

In tutta l’area dove si sposterà... ’la caserma Paolini’ con il trombettiere al seguito ci sono altre location che lavorano con i matrimoni e le feste, e c’è anche un agriturismo. Una situazione che ha messo in moto un’ondata di proteste. Tutte arrivate anche sui banchi dell’opposizione. "Questo emendamento era stato già bocciato un mese fa – dice il capogruppo in consiglio comunale della Lega, Gianluca Ilari – quando venne affrontato il tema dei frati trappisti, per cui ci fu un grande dibattito quasi esclusivamente sull’inquinamento acustico. Adesso con tanto di ok degli uffici competenti la Giacomoni lo ripropone come osservazione al nuovo Prg che verrà dibattuto da lunedì e venerdì della settimana entrante. A noi della Lega sembra una scelta assurda per cui la nostra opposizione sarà netta e totale".

Mentre la politica scalda i motori Cesarina Rondina chiude dicendo: "Che faccio io? Per lavorare emigro a Cattolica o a Riccione. Sì, ma io poi vado a mangiare a casa del sindaco".

