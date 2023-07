Monte Giove, muretto a pezzi. Vandali? "No, un fulmine"

FANO

Il tono della telefonata è questo: "In questa città si sono compiuti scempi, come l’ultimo al porto, oppure case accanto alla mura di cinta romane senza battere ciglio, ed ora si scatenano tutti in una guerra santa contro la chiesa che i frati trappisti vogliono fare a Monte Giove. Tanto che vanno su a picconare il cancello d’entrata... Una vergogna questi vandalismi". Dall’altra parte della cornetta c’è chi la città la conosce molto bene. Ha anche una foto del cancello di entrata con una mucchio di mattoni in terra. L’assessore Sara Cucchiarini, viste le foto, chiama subito i vigili urbani per andare a fare un controllo e per vedere le conseguenze dell’atto teppistico.

Una commedia degli equivoci ieri mattina si è improvvisamente aperta in città. Ma a gettare l’acqua sul fuoco di possibili polemiche contro Verdi, socialisti e 5 Stelle, tra i maggiori oppositori al progetto, pensa padre Loris Tomassini, priore dei trappisti: "Per carità non parliamo di atti teppisti – dice – perché nel caso specifico siamo completamente fuori strada. I mattoni che si vedono a terra sono il frutto di un fulmine che si è abbattuto dopo un temporale e che ha fatto quei danni tanto che abbiamo mandato anche dei tecnici a fare delle verifiche".

Conferma questa tesi anche Vittorio Giraldi titolare dell’impresa che ha in corso di ultimazione la grande casa colonica che i frappisti stanno finando ristrutturare: "Siamo andati su anche noi a controllare – dice – anche perché di notte c’è un certo movimento in quella zona. Abbiamo controllato e ricontrollato e non ci sono dubbi perché ci sono i segni del fulmine sulla parte superiore dell’ingresso". Un danno notevole? "No, perché si tratta di una copia esatta del Prelato che è del Settecento e abbiamo rifatto esattamente". Poi il titolare dell’impresa aggiunge: "Inizialmente avevamo anche noi avuto dei dubbi tanto che abbiamo fatto una denuncia ai carabinieri. Ma dopo i sopralluoghi l’abbiamo ritirata proprio perché non si tratta di un atto di vandalismo".

L’ipotesi inziale era che l’area di Monte Giove fosse nel mirino proprio perché in questi giorni c’è lo scontro in consiglio comunale sulla variante al Prg e l’accusa è quella di un’eccessiva cementificazione del suolo. Ma da Roma rispondono "noi siamo per la valorizzazione di questa zona e nei 25 ettari di nostra proprietà sono state avviate coltivazioni biologiche che poi manterremo. Il campanile non ci sarà più ma sarà a ‘vela’ e cioè quasi in linea con il tetto. Pianteremo degli alberi e chi passerà non vedrà nemmeno la chiesa".

