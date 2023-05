Monte Grimano Terme stretta tra le frane

Passate le piogge, a Monte Grimano Terme i problemi restano, anzi, peggiorano. Il tratto crollato della Sp128 in direzione San Marino non si può ripristinare e l’asse stradale dovrà essere spostato di 30-40 metri, mentre un nuovo smottamento mette a rischio le entrate della stagione estiva legate al turismo sportivo. "La situazione è sempre più grave – commenta il sindaco, Elia Rossi –. Le frane si muovono ancora e ho dovuto chiudere altre due strade comunali: quella che porta all’osservatorio astronomico e quella degli impianti sportivi. Avendo in programma l’arrivo di 150 ragazzi per i campi estivi sportivi, con gli hotel completi fino a settembre, dobbiamo ripristinare velocemente l’accesso per non avere una ricaduta economica negativa immediata. Oggi emetterò anche un’ordinanza ancora più restrittiva per la frazione di Monte Tassi, in cui interdiremo l’accesso alle corti e alle pertinenze delle case. Abbiamo poi segnalato che il fulmine che ne ha colpito la chiesa ha fatto saltare l’impianto di videosorveglianza comunale, ma i tecnici non riescono a ripristinarlo: l’evento e la frana in corso hanno reso l’edificio pericolante, perciò non possono salire sul campanile ad aggiustare il cavo rotto. Inoltre, la possibilità di crollo mette a rischio anche Cavaltrotto, a valle, quindi abbiamo installato delle paratie con blocchi di cemento per proteggerla, in caso di cedimento. Infine, mentre i due rami della Sp46 restano aperti a senso unico alternato, la prima idea di ripristino della Sp128, con dei pali, è risultata impraticabile perché il fronte dello smottamento si è allargato: dovremo spostare la carreggiata più a monte di circa 30-40 metri, eliminando due curve".

Intanto, martedì Rossi ha partecipato all’incontro a Forlì con il vicepresidente del Consiglio, Antonio Tajani, proprio sul tema del maltempo. "Mi ha ribadito che il Governo ha la massima attenzione anche per noi e che oggi si terrà un Consiglio dei ministri per parlare degli aiuti verso i comuni più colpiti delle Marche – afferma il sindaco –. Io gli ho detto che, anche se fortunatamente non abbiamo avuto vittime, si rischia la morte di un intero territorio: se non arriveranno fondi, sarà impossibile per noi ripristinare i danni. Su questo mi ha rassicurato. Alla seduta parteciperanno i tecnici della Protezione civile nazionale, che ieri hanno fatto sopralluoghi nel Montefeltro. La decisione sullo stato d’emergenza dipenderà anche dai loro resoconti".

Nicola Petricca