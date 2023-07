Monte Nerone diventa un camp per i bimbi. Tutti a lezione di natura

Da ieri e fino a sabato 8 luglio si svolgerà al Rifugio Chalet Principe Corsini il 2° turno del Natura Camp Si tratta del Camp estivo che si svolge al Rifugio Chalet Principe Corsini di Monte Nerone, destinato a bambini dai 7 ai 12 anni. "Dopo il primo turno sold out anche questo turno ha registrato il tutto esaurito- dicono dall’organizzazione- L’iniziativa è finalizzata a far vivere un’esperienza di media montagna, a contatto con la natura, in un ambiente incontaminato, con maestri e guide esperte di varie discipline che si alterneranno per seguire i partecipanti nei vari momenti della giornata". Nello specifico si svolgeranno attività di bike camp, corsi di orienteering, corso di tiro con l’arco, laboratori di aquiloni e di speleologia, passeggiate trekking, laboratori di ceramica, queste sono solo alcune delle attività che si troveranno a svolgere i partecipanti, coordinati e seguiti da maestri e istruttori multidisciplinari. "Abbiamo promosso questa attività - sostengono i gestori del Rifugio Corsini - per coinvolgere i bambini e le famiglie dal punto di vista sociale e ricreativo in un luogo vicino a casa, ma al tempo stesso all’aria aperta per socializzare con altri bambini". Il Rifugio Chalet Principe Corsini a Monte Nerone si sta dunque confermando in questa estate come luogo di eventi per tutti i target.

am.pi.